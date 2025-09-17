17日（水）は秋雨前線の影響で秋田県では記録的な大雨が降りました。18日（木）は秋雨前線が南下してきます。西日本や東日本でも非常に激しい雨の降るところがありそうです。今後の雨雲の予想では、日本海で雨雲の帯がしっかりとまとまってきます。これが秋雨前線の雨雲で、18日昼ごろにかけて日本海側や東北地方にかかってくるでしょう。雷を伴った激しい雨の降るところがありそうです。午後になると、雨雲は少しばらけますが、さ