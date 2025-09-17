１７日、第２２回中国・ＡＳＥＡＮ博覧会と中国・ＡＳＥＡＮビジネス・投資サミットの開会式であいさつする韓正副主席。（南寧＝新華社記者／丁林）【新華社北京9月17日】中国の韓正（かん・せい）国家副主席は17日午前、広西チワン族自治区南寧市で第22回中国ASEAN（東南アジア諸国連合）博覧会と中国ASEANビジネス・投資サミットの開会式に出席し、あいさつした。１７日、開会式後に博覧会のパビリオンを視察し、出展者と