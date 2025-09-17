26日よりディズニー公式動画配信サービス「Disney+」の「スター」で独占配信されるアニメ『キャッツ・アイ』（「・」＝ハートマーク）の配信直前1・2話試写イベントが17日、都内で行われ、三女・愛役の花守ゆみりが登壇した。【写真】キャッツアイお馴染みの衣装で登場した3時のヒロイン花守は作中の愛のレオタードのオレンジを取り入れたワンピースで登壇。実は両親が『キャッツ・アイ』の大ファンで「お母さんが歌が好きで、