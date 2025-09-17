「大相撲秋場所・４日目」（１７日、両国国技館）初土俵から一度も休場がない“鉄人”玉鷲（４０）＝片男波＝にヒヤリとする場面があった。大関琴桜（佐渡ケ嶽）を立ち合いで右のど輪で攻め、一気に前に出たところをいなされた。土俵下の花道まで駆け降りて、倒れ込んだ。倒れたまま少し間が空き、土俵から降りて琴桜に様子を確かめられたが、すくっと起き上がり、無事取組が終わった。玉鷲は取組を「地味にいけば良かっ