元「TOKIO」の松岡昌宏（48）が17日に自身のYouTubeチャンネルを約3カ月ぶりに更新。解散後の元メンバーの国分太一との関係について告白した。国分太一のコンプライアンス違反が発覚したことを受け、6月25日をもって「TOKIO」が解散。その影響のためか、松岡のチャンネルは同月12日から更新がストップしていた。スタッフから「あの後から太一さんとはお会いしたんですか？」と質問が飛んだ。松岡は「まだ会ってない」としな