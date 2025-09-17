今月7日に韓国のソウル競馬場で行われたG3コリアカップを制したディクテオン（セン7＝荒山、父キングカメハメハ）の優勝報告会が17日、大井競馬場の賞典台で行われた。地方競馬所属馬として初めて海外のダートで行われる国際グレード競走を制覇。手綱を取った矢野貴之（41＝大井）は「普段通りに乗れたと思うが、3コーナーでは勝てる思って心臓がバクバクした」と振り返った。荒山勝徳師（56＝大井）は「直線は目の前のテーブ