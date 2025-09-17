「ヤクルト−巨人」（１７日、神宮球場）巨人・キャベッジは五回で途中交代となった。初回１死一塁、一塁走者で出塁していたが、左飛で二塁を回るまさかの走塁ミス。アウトカウントを間違えたとみられ、併殺で阿部監督がぶ然とした表情を浮かべた。その裏の中堅守備では長岡の中堅右に上がった飛球を右翼手・中山とお見合い。中堅の守備範囲と思われたが、譲るようにしてポトリと落ち、二塁打となった。その後、１死満塁と