SNIDEL（スナイデル）が、英国発ブランド「Barbour（バブアー）」のベストセラーアイテムをフェミニンにアレンジした別注コレクションを発表しました。ジャケットは定番の“TRANSPORT”をベースにした洗練されたデザイン、さらにギフトにもぴったりなチェックマフラーも登場。2025年9月17日(水)より公式オンラインストアやUSAGI ONLINEで公開、翌18日(木)から全国店舗で販売されます。 SNIDEL×Barbour別