老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、64歳から厚生年金に加入した場合、いつから老齢厚生年金をもらえるのかについてです。Q：64歳から厚生年金にはいりました。老齢厚生年金は何歳から受けとれる？