Image: Apple／Google 悩ましいベースモデル対決。先日発表されたApple（アップル）の新作「iPhone 17」。そして約1ヶ月前に発売されたGoogle（グーグル）のベースモデル「Pixel 10」。アップルのスマホとグーグルのスマホ。いったいどっちが強いのか？ どっちを買うのが正解なのか？コスパが良い選択肢なのか？ここでは、単純な価格の比較からスタートしますが、エコシステムも違えばプロダ