9月15日、長岡市で40代の男性がクマに襲われ脇腹にケガをしました。近くには小学校や中学校もあり警察などが注意を呼びかけています。警察によりますと15日午前0時ごろ、長岡市上の原町の40代の男性が自宅の敷地内でクマに襲われました。男性は左わき腹をひっかかれましたが、病院への搬送はなく軽傷だということです。現場は住宅街で近くには小学校や中学校もあり、警察などが警戒活動を行っています。県内で今年度、クマによる人