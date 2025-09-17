¡Ö²û¤«¤·³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡¼¡ª¡×2020Ç¯6·î¤ËÇ¾½Ð·ì¤Ç¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢¸½ºß¤âÎÅÍÜÃæ¤ÎÇÐÍ¥¡¦À¶¸¶æÆ¤¬NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëËÌÂ¼¾¢³¤¤é·ÝÇ½Ãç´Ö¤È¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¤¤Þ¤à¡¼¤È¾¢³¤¤ÈÉ¢Ê¿¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¼¡ª²û¤«¤·³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡¼¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢ÇÐÍ¥Ãç´Ö¤ÎËÌÂ¼¡¢¾å¿ùÉ¢Ê¿¤È¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Îº£Â¼·½Í¤¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£À¶¸¶¤ÈËÌÂ¼¤ÏÆ±¤¸·ÝÇ½»öÌ³½ê¡£¾å¿ù¤ò´Þ¤à3¿Í¤Ï2020Ç¯¤Î±Ç²è