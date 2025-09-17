¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½À¾Éð¡Ê17Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡ËÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯11¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¡¢½øÈ×¤ÎÌÔ¹¶·â¤ÇÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¦2²ó¡£À¾Éð¡¦ÀèÈ¯¤ÎÉðÆâ²ÆÚö¤«¤éÌµ»àËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£2»à¤È¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢2¼ÔÏ¢Â³¤Î²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤Ç¾¡¤Á±Û¤¹¤È¡¢ËÒ¸¶ÂçÀ®¡¢ÃæÂ¼¹¸¡¢·ª¸¶ÎÍÌð¤ËÅ¬»þÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢ÂÇ¼Ô11¿Í¤ÎÌÔ¹¶¤Ç7ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë3²ó¤âÌµ»à¤«¤é4Ï¢ÂÇ¡£¼þÅìÍ¤µþ¤Î°ÂÂÇ¤ÇÁá¤¯¤âÀèÈ¯Á´°÷°ÂÂÇ¤È¤·¡¢¶ì¼ê¤È¤·