福岡管区気象台防災コメント（9月17日午後4時8分）＜防災事項＞18日にかけてを対象とした「大雨と落雷及び突風に関する福岡県気象情報」（下記）を発表しています。前線が大陸から朝鮮半島をとおり日本海へのびており、この前線は、17日夜にかけて朝鮮半島南岸付近へ南下し、18日は対馬海峡から九州北部地方を南下する見込み。前線に向かって暖かく湿った空気が流入し、18日夜のはじめ頃にかけて大気の状態が非常に不安定となる