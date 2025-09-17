◇パ・リーグオリックス1―2ロッテ（2025年9月17日京セラD）オリックスが終盤9回に勝ち越しを許し、痛い敗戦となった。1点劣勢の6回1死で、頓宮が左翼へ20打席ぶり安打となる11号ソロで同点に。だが、9回に登板した守護神・マチャドが1死三塁を招いた。代打・ソトに詰まらせた打球は自身の前へボテボテのゴロに。“ゴロゴー”でスタートを切っていた三走に勝ち越しの生還を許した。CS圏内を争う中、最下位のロッテに敗れ