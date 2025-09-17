トルコのレストランのテラス席で目撃されたのは、よっこらせとテーブルの席に着くクマ。ペロペロとなめていますが“注文いいですか？”とでも言いたげに、こちらをチラリ。よく見ると、目が据わっているようにも見えるクマ。この様子に「酔っぱらってるのか？」と話す目撃者。まるで“はしご酒”で店に入った酔っぱらいのように見えなくもないクマ。ものほしそうに自分の脚をペロペロ。すると、店員が来ないことにしびれを切らした