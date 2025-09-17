東海道新幹線は、岐阜羽島―米原駅間の線路内に人が立ち入った影響で、午後７時３２分頃から一部区間で運転を見合わせていたが、午後８時５５分に運転を再開した。同新幹線では新大阪―東京駅間でも一時、運転が止まるなどの影響があった。