米３０年固定金利は６．３９％に低下、住宅ローン申請指数は＋２９．７％＝ロンドン為替 米３０年固定金利は６．３９％と前回の６．４９％から低下した。住宅ローン申請指数は＋２９．７％と前回の＋９．２％から一段と上昇。購入指数は１６９．１から１７４．０に上昇。借り換え指数は１０１２．４から１５９６．７に大幅上昇している。 USD/JPY146.26EUR/USD1.1839EUR/JPY173.17