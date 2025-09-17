【北京共同】英紙フィナンシャル・タイムズ（FT）は17日、中国当局が国内の大手テクノロジー企業に対し、米半導体大手エヌビディアの人工知能（AI）半導体の購入を禁じたと報じた。複数の関係者が明らかにしたとしている。FTによると、中国国家インターネット情報弁公室が今週、中国市場向けにエヌビディアが開発した製品のテストや注文を終えるよう指示した。中国政府は15日、エヌビディアの企業買収に独禁法違反があったと