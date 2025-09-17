■東京2025世界陸上競技選手権大会（17日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手男子200mの予選が行われ、この種目で3大会連続5回目の出場の飯塚翔太（34、ミズノ）が20秒64（₋0.2）の組6着で3大会連続となる準決勝進出を逃した。1組6レーンの飯塚は、スタートダッシュを決めたが、最後の直線で加速しきれず、組6着。組3着以内とタイム上位6人が準決勝に進出できるが、タイムでも拾われず、予