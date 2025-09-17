◇陸上世界選手権東京大会第5日男子やり投げ予選（2025年9月17日東京・国立競技場）男子やり投げ予選が行われ、今季世界ランク5位の崎山雄太（29＝愛媛競技力本部）は77メートル61に終わり、決勝進出を逃した。1投目は76メートル30、2投目はファウル。3投目で上位12人を目指したが、77メートル61に終わった。他選手が競技を行う中、頭からタオルを被り、悔し涙を流した。「まだ整理はついていないけど、情けないの一