主な日航の飲酒問題ハワイ便の大幅な遅れを招いた機長＝懲戒解雇＝の飲酒不祥事で、国土交通省から安全意識が足りないと厳重注意された日航は、鳥取三津子社長ら全役員を減給とする異例の処分に踏み切った。近年の同社は飲酒問題が続発し、対策も奏功していない。現場の引き締めにつながるかどうかは未知数だ。日航では2018年、英国で副操縦士が大量飲酒して逮捕され、酔った状態で操縦しようとした罪で実刑判決を受けた。その