9月に入り、東京都内で交通死亡事故が相次ぐ中、警視庁は自転車やバイクに乗り食品配達をする業者に交通ルールに関するセミナーを行いました。都内では今月1日からきのう（16日）までに交通事故で12人が死亡していて、このうち8件はバイクや自転車が絡む事故となっています。こうした中、警視庁はきょう、食品配達大手「出前館」の配達員に対し、バイクや自転車の交通ルールを説明するオンラインセミナーを開きました。セミナーで