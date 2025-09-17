ロックバンドKing Gnuのボーカル井口理（31）が17日、結婚を発表した。お相手は一般人だという。グループの公式ホームページで「私事ではございますが、この度かねてよりお付き合いさせて頂いている方と入籍致しましたことをご報告させていただきます」と発表。「今後は今まで以上に気を引き締めてKing Gnuの音楽やそれを聞いてくださる皆様への感謝を忘れず、より一層自分の活動と向き合っていきたいと思います。なお、お相手の方