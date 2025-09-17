大きな声で好きな歌をうたって【にゃほこさんの記事をもっと見る】同時に話さないで〜！容量不足で子どもたちの話が入ってこない！仕事・家事・育児に追われてへとへとなわたしたち。同じようにたたかっているレタスフレンズは、どうやってへとへと状態から気持ちを切り替えているの？「わたしのへとへとリセット」をテーマに、レタスフレンズの日常をつづっていただくリレー連載。共感したり、発見があったり、くすっと笑えたり。