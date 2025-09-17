羊文学が、先日より開催した8都市をめぐるアジアツアー＜Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)”＞にて、明日から開催されるソウル、上海、北京、広州での海外公演で、各都市の気鋭のアーティストがオープニングアクトとして出演することを発表した。ソウル公演にはDamons Year、上海公演には性格缺失、北京公演には红白色、広州公演には右侧合流が出演する予定だ。2024年の＜Hitsuji