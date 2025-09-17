SIX LOUNGEが、9月18日15時より、10月1日リリースのEP『燦燦』収録楽曲のMV撮影をライブ配信することを発表した。配信プラットフォームはYoutube、TikTokの2つの予定で、当日15時より全プラットフォーム同時に開始する。今回の配信はEP『燦燦』収録のバンド初のコラボ楽曲MV撮影となっており、普段見ることのないMV撮影の裏側はもちろん、コラボ相手や楽曲の全容をいち早く知ることができるとのことなので、是非ともチェックしてい