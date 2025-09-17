【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SKY-HI率いるマネジメント／レーベル・BMSGは、9月18日に迎える設立5周年を記念し、渋谷全域を舞台にした都市ジャック型の展示・インスタレーション企画『BMSG STREET GALLERY』を9月17日から9月23日まで開催する。 ■「BMSG STREET GALLERYは、画期的な企画というよりは遊び場」（SKY-HI） イベント初日となる9月17日には、複数展開する展示会場のひとつである「SHIBUYA T