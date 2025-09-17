藤井フミヤが、南こうせつとの「僕の胸でおやすみ」のMVを公開した。◆藤井フミヤ 動画本動画は、日本クラウン内の音楽レーベル・PANAM、珠玉の名曲たちを様々なアーティストのリメイクカバーで次世代に歌い継いでいく企画「PANAM 55/100 SUPER SONG COVERS」の第1弾として、公開されたもの。https://youtu.be/EpgzPVBTuDQさらに、藤井フミヤと南こうせつに加え、総合プロデューサーでもあるギター・佐橋佳幸、キーボード・Dr.kyOn