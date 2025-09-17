本日の日経平均株価は、欧米株安を受けで利益確定売りが優勢となり、前日比111円安の4万4790円と5日ぶりに反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は23社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、エフィッシモの対抗TOBを実施で連続ストップ高となったソフト９９コーポレӦ