9月10日、チョコプラことチョコレートプラネットの松尾駿がコンビのサブYouTubeチャンネル『チョコプラのウラ』で発した発言が大問題となっている。松尾はアインシュタインの稲田直樹がInstagramの不正アクセスの被害に遭い、犯人が逮捕された件にコメントした。「松尾さんは『俺がずっと提唱している誹謗中傷に関してだけど、芸能人とかアスリートとかそういう人以外、SNSをやるなって。素人が何発信してんだって』と話しまし