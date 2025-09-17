自分名義の車を購入するために研究や業務のための経費700万円あまりを病院の口座から横領したとして、業務上横領の罪に問われていた旧・公立玉名中央病院の中野哲雄元病院長（73）の無罪が確定します。 9月3日、熊本地裁の中田幹人裁判長は「口座の金の使い道を定める取り決めがなかったことは明らか」と指摘したうえで「犯罪の証明がない」と述べ、無罪判決を出していました。 熊本地検は控訴期限の17日、KKTの取材に対し控