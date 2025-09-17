5日午前8時ごろ、愛知・小牧市で、思わず目を疑う瞬間がドライブレコーダーに映っていました。対向車線で右折しようとしている黒い車。次の瞬間、右に曲がるかと思いきや、歩道に乗り上げそのまま進入します。目撃者：普通そんなとこ入れない。「どこ走るんだ？」みたいな感じ。この不可解な運転について、目撃者は「曲がりたい方向から白い車がやってきた。多分よけきれない状態になっちゃったんでしょうね」と、推測します。映像