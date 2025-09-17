日本外国特派員協会で記者会見する立憲民主党の野田代表＝17日午後、東京都千代田区自民、公明、立憲民主の3党党首が19日に会談する方向で調整に入った。立民が参院選公約に掲げた中低所得者の消費税を実質的に還付する「給付付き税額控除」や、ガソリン税の暫定税率廃止を巡り協議する。関係者が17日、明らかにした。立民の野田佳彦代表は東京都内の日本外国特派員協会で記者会見し、給付付き税額控除などに道筋を付けるため、