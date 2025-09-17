コメの流通に関する取引記録を保存しなかったとして、青森県警は17日、米トレーサビリティー法違反の疑いで、青森県十和田市にある米穀販売会社の代表取締役の男性（58）と法人としての同社を書類送検した。県警によると、同法違反での摘発は珍しいという。同社は農家とコメの仕入れ先企業の間に立ち、コメの運搬を担っていた。書類送検容疑は、2022年10月に運搬した飼料用米の取引記録3件を、決められた3年間保存していなかっ