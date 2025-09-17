「イースタン、西武−巨人」（１７日、ベルーナドーム）小関竜也ファーム監督の長女で、アーティストの小関舞（２３）が始球式を行った。捕手役は父が務め、打席には巨人・長野。投球はそれてしまったが、長野がスイングしてナイスアシスト。父からボールを受け取った小関から笑みがこぼれた。投球後、小関は「始球式に向けて、お父さんに投げ方を教わったり、家でシャドーピッチングをしました！背番号はお父さんと同じも