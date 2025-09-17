気象台は、午後8時20分に、洪水警報を村上市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】新潟県・村上市に発表 17日20:20時点下越では、18日昼前まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■村上市□大雨警報・土砂災害18日昼前にかけて警戒・浸水18日昼前にかけて警戒1時間最大雨量50mmピーク時間18日未明□洪水警報【発表】18日昼前にかけて警戒