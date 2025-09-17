陸上の世界選手権東京大会は１７日、国立競技場で男子やり投げの予選が行われた。Ａ組に出場した崎山雄太（愛媛競技力本部）は７７メートル６１で同組１５位、ディーン元気（ミズノ）は７７メートル０１で同１６位となり、敗退した。Ｂ組の長沼元（スズキ）も７４メートル７０で決勝に進めなかった。（デジタル編集部）やり投げの予選はＡ、Ｂ組の２組に分かれて行われる。３回の投てきを行い、８４メートル５０以上をマークす