「陸上・世界選手権・男子やり投げ予選」（１７日、国立競技場）７月の日本選手権で初優勝した崎山雄太（駅目競技力本部）は、７０マートル６１で決勝進出を逃した。１回目は７６・３０メートル。２回目はファウル。３回目でこの日の最長を投じたが、世界には及ばなかった。２３年ブダペスト大会では記録なしで落選。「ふがいない結果を残してしまった」と悔やみ、さらにはその大会でケガも発覚。日本選手権後には、「痛い