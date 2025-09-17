二見颯一が、本日リリースにした北島三郎が作曲を務める新曲「こころの声」のMVを公開した。◆二見颯一 動画北島三郎は、これからの演歌界を支える一人として二見に着目しており、「こころの声」は、北島三郎の次世代に遺したいという夢と魂が「歌」という形になり完成した楽曲となっているという。https://youtube.com/shorts/PC2JmlxxfpU◾️シングル「こころの声」2025年9月17日（水）リリース○タイプA品番：CRCN-8