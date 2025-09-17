ノア１７日の大阪大会で、ＧＨＣジュニアヘビー級王者の高橋ヒロム（３５＝新日本プロレス）がＥｉｔａ（３３）との前哨戦で圧倒的な存在感をみせつけた。１０月１１日の東京・両国国技館大会でのＶ１戦を控えたこの日、ヒロムはタッグ戦でＥｉｔａと激突。共に先発して激しくやりあった２人は、中盤もチョップ合戦を繰り広げるなど意地を交錯させる。最後は小田嶋大樹と一騎打ちになると、ヒロムちゃんボンバーからＴＩＭＥ