Gacharic Spinのアンジェリーナ1/3のソロプロジェクト・aillyが、1stシングル「Radiory」のMVを公開した。◆ailly 動画9月17日に配信リリースされた「Radiory」は、文字通り“Radio”と日記を意味する“Diary”を掛け合わせた造語となっており、“令和のラジオスター”として日々リスナーと対話を続ける本人の想いをaillyとして歌詞に落とし込んだ楽曲だという。▲ジャケット写真MVでは、「ON AIR」と書かれたサインランプや自身の