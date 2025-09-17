◆世界陸上第５日（１７日、国立競技場）ＴＢＳ系の生中継に出演した大会スペシャルアンバサダーを務める俳優・織田裕二が女子２００メートル予選５組に登場。２２秒９８の５着も１８日の準決勝進出を決めた井戸アビゲイル風果（東邦銀行）を祝福した。レース後、「次があれば、しっかり最後まで決勝につなげていけるようにしたい」と話した井戸のインタビューを見届けた織田は「いや、いや、次あるどころか当たり前にありま