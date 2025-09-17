◆世界陸上第５日（１７日、国立競技場）男子２００メートル予選が行われ、日本歴代３位（２０秒１１）の記録を持つ飯塚翔太（ミズノ）が１組を走り、２０秒６４の６位で敗退した。準決勝進出はならなかったが、世界陸上６度目の出場の「現在進行形レジェンド」の力走に会場は大きく沸いた。「（２１年）東京五輪は無観客で、その時に観客が入ったら、どんだけすごいスタジアムになるのかなと思っていて、また、このスタジ