４人組ロックバンド「ＫｉｎｇＧｎｕ」のボーカル、キーボードの井口理（３１）が１７日、一般女性と入籍したことを発表した。井口は自身のＸ（旧ツイッター）を「井口理より皆様へご報告」のタイトルで投稿。「私事ではございますが、この度かねてよりお付き合いさせて頂いている方と入籍致しましたことをご報告させていただきます」と報告した。相手は一般の女性で「温かく見守って頂ければ」とした。入籍を機に「より一