◆世界陸上第５日（１７日、国立競技場）世界陸上の折り返しとなる１７日、日本陸連の山崎一彦強化委員長（５４）が前半戦を総括。前日の男子１１０メートル障害で、準決勝に急きょ繰り上がりで出場することになった泉谷駿介（住友電工）についても言及した。泉谷は予選敗退となっていたが、準決勝当日の約１時間前に繰り上がりでの出場が決まり、強行出場。十分なアップができないままレースに参戦し、転倒して決勝進出とは