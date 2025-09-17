アイリッシュチャンピオンＳで６着だったシンエンペラー（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父シユーニ）について、矢作厩舎の公式Ｘが９月１７日、凱旋門賞・仏Ｇ１（１０月５日、パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）を回避することを発表した。レース後の検査結果で、ぜん息（炎症性下気道症候群）と、中程度の肺出血（ＥＩＰＨ運動誘発性肺出血）が判明したという。「ただちに休養を必要とするような症状ではありません