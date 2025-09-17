King Gnuの井口理さん（31）が17日、結婚したことを公式サイトで発表しました。井口さんは、King Gnuの公式サイトで「私事ではございますが、この度かねてよりお付き合いさせて頂いている方と入籍致しましたことをご報告させていただきます」と報告。続けて「今後は今まで以上に気を引き締めて、King Gnuの音楽やそれを聞いてくださる皆様への感謝を忘れず、より一層自分の活動と向き合っていきたいと思います。なお、お相手の方は