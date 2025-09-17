◇陸上世界選手権東京大会第5日女子200メートル予選（2025年9月17日東京・国立競技場）女子200メートル予選が行われ、井戸アビゲイル風果（24＝東邦銀行）は22秒98で5組5組に入り、タイム上位で準決勝進出を決めた。同種目での準決勝進出は、11年の福島千里以来14年ぶり。前半から積極的に攻め、終盤もトップ選手に食らいついた。22秒98でフィニッシュ。同走した選手らと称え合った。中継のインタビューを受けながら