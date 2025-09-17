自転車の飲酒運転で検挙された北信地方の小学校に勤務する29歳の女性養護教諭に対し、県教育委員会は17日付で停職1か月の懲戒処分としました。県教委によりますと、公立学校の教諭が自転車の酒気帯び運転で処分されるのは初めてです。17日付で停職1か月の懲戒処分となったのは北信地方の小学校に勤務する29歳の女性養護教諭です。女性養護教諭は今年4月、JR長野駅前で職場の懇親会で飲酒し、自宅の最寄り駅まで電車で移動したあと